Projeto promove higiene e autonomia na Sala de Recursos da Escola Estadual Helen Keller

Ação envolveu estudantes com necessidades educacionais específicas e contou com apoio de professores, auxiliares e empresas parceiras de Adamantina

A Escola Estadual Helen Keller, que integra o Programa de Ensino Integral, desenvolveu o projeto educacional “Cuidando de Mim” com os estudantes atendidos pela Sala de Recursos. A iniciativa inédita, com foco na conscientização sobre higiene pessoal e autocuidado de estudantes com necessidades educacionais específicas, buscou construir hábitos saudáveis por meio de práticas acessíveis, adaptadas e significativas.

As atividades começaram com uma roda de conversa mediada. Os alunos foram convidados a refletir sobre a pergunta “Por que precisamos nos cuidar?”, com questionamentos que estimularam a participação, a comunicação e a troca de experiências, respeitando as possibilidades de cada estudante.



Na etapa prática, a equipe realizou demonstrações orientadas sobre cuidados básicos: escovação correta dos dentes, lavagem das mãos, uso do fio dental e orientações de higiene íntima. As ações foram adaptadas com apoio visual, instruções passo a passo e, quando necessário, mediação individualizada, visando garantir a compreensão e a autonomia dos alunos.

Como estratégia de consolidação da aprendizagem, os estudantes participaram da produção de cartazes de conscientização sobre higiene pessoal, utilizando recursos visuais e linguagem acessível, destacando os principais passos para uma rotina de cuidados diários.



O projeto também integrou o uso de recursos tecnológicos, como vídeos educativos com demonstrações práticas, além da construção de rotinas ilustradas, contribuindo para a organização e a internalização dos hábitos de higiene. Para tornar o processo mais significativo e motivador, foram realizadas atividades lúdicas, como jogos pedagógicos e dinâmicas adaptadas, favorecendo o engajamento e o aprendizado de forma prazerosa.

Como culminância, foi promovido um Festival de Prêmios para valorizar a participação dos estudantes, reforçar os conteúdos trabalhados e incentivar a continuidade das práticas de autocuidado no cotidiano.



As atividades desenvolvidas ao longo do projeto “Cuidando de Mim”, desenvolvido na Sala de Recursos da EE Helen Keller, contribuem para o fortalecimento da autonomia, da autoestima e do bem-estar dos alunos, promovendo a inclusão e a aprendizagem significativa.

Destaque especial para a fundamental participação de toda a equipe da sala de recursos, sobretudo das Professoras Especialistas Natália Vale e Sara Melo, bem como dos professores auxiliares Isabeli Zanardo, João Vitor Amorim, Adriana Belloni, Mônica Panisa, Silmara Carbono e Vinicius Souza Santos, cuja colaboração foi essencial para o sucesso das atividades propostas.

O trabalho conjunto, pautado na troca de conhecimentos, planejamento coletivo e olhar atento às individualidades, fortaleceu as práticas pedagógicas e garantiu um atendimento mais inclusivo e eficaz.

Agradecimento:

Sala de Recursos da Escola Estadual Helen Keller expressa sua mais sincera gratidão às empresas parceiras que, com generosidade e compromisso social, contribuíram com a doação de prêmios para nossas ações.

A colaboração de cada uma dessas empresas foi fundamental para o sucesso das atividades desenvolvidas, fortalecendo o trabalho pedagógico e promovendo a inclusão e o incentivo aos nossos alunos. Gestos como esses fazem a diferença e demonstram o quanto a união entre comunidade e escola podem transformar realidades.

Nosso agradecimento especial às empresas que colaboraram com o projeto. (Por: Everton Santos)



