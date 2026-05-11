Campeão nacional e recém-casado: quem era peão de MT que morreu pisoteado por touro em rodeio de SP

O peão Rafael Silvio Oliveira, que morreu após ser pisoteado por um touro durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga (SP), na noite desse domingo (10), tinha 32 anos e era natural de Pedra Preta (MT).
Há pouco mais de um mês Rafael oficializou o casamento. Além da esposa, ele deixa dois filhos pequenos.
Nas redes sociais, a esposa dele, Anna Correa, publicou um vídeo emocionado agradecendo as mensagens de apoio recebidas pela família. Ela também informou que o corpo de Rafael deve chegar em Pedra Preta na tarde desta segunda-feira (11), onde será velado a partir das 17h, no salão Sal da Terra. .