Prefeitura apoia realização do 3º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e Região

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, apoia a realização do 3º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e Região (EPRAR), evento voltado ao fortalecimento do agronegócio regional, à capacitação técnica e à troca de experiências entre produtores rurais, profissionais e instituições ligadas ao setor.

O encontro é uma realização do Sebrae e conta com apoio da Prefeitura de Adamantina, FAESP, SENAR, Sindicato Rural, FAI, CATI, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, APTA, Fundecitrus e CAMDA.

A programação reunirá palestras, atividades práticas e momentos de integração, abordando temas atuais e relevantes para o desenvolvimento do setor agropecuário, com foco na inovação, produtividade e sustentabilidade no campo.

Entre os assuntos que serão discutidos estão os desafios da expansão da citricultura, os impactos e estratégias para a pecuária de corte e o manejo eficiente da cultura do café, além de atividades práticas e estações técnicas para esclarecimento de dúvidas dos produtores.

O encontro representa uma importante oportunidade para atualização técnica, fortalecimento do conhecimento e valorização do produtor rural, reforçando o compromisso das instituições parceiras com o desenvolvimento do agronegócio regional.

A Administração Municipal destaca a importância do evento para aproximar produtores, especialistas e entidades do setor, incentivando a modernização das atividades rurais e promovendo o fortalecimento da economia agrícola local e regional.

Programação

07h30 – Recepção e Credenciamento

08h00 – Abertura Oficial

08h15 – Expansão da Citricultura e seus principais desafios

09h00 – Intervalo / Coffee Break

09h30 – Pecuária de Corte: uma atividade cada vez mais desafiadora. O que fazer?

10h15 – Café: uma cultura onde o menos sempre será mais

11h00 – Almoço

12h30 – Visitação ao Viveiro de Mudas CAMDA

13h00 – Tirando Dúvidas na Prática

Estação Citrus + Café

Estação Pecuária

16h00 – Encerramento

O 3º EPRAR será realizado no dia 2 de junho de 2026, no Clube de Campo da CAMDA, localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 588, Córrego Lambari, em Adamantina.

A Prefeitura de Adamantina convida os produtores rurais e toda a comunidade ligada ao agro para participar do encontro e fortalecer, juntos, o futuro do agronegócio na região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA