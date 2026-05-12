Secretaria de Agricultura de Adamantina intensifica fiscalização de podas drásticas e promoverá capacitação para profissionais cadastrados

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Adamantina informa à população que o setor responsável pela fiscalização ambiental está intensificando o monitoramento das podas drásticas realizadas no município, com o objetivo de garantir a preservação da arborização urbana e o manejo correto das árvores.

Como parte das ações preventivas e educativas, será promovida uma capacitação voltada aos podadores cadastrados, abordando técnicas adequadas de poda, cuidados com as espécies urbanas, legislação ambiental vigente e orientações sobre os procedimentos corretos para execução dos serviços.

A iniciativa busca conscientizar os profissionais e assegurar que as intervenções sejam realizadas de forma responsável, evitando danos ambientais, comprometimento da saúde das árvores e riscos à segurança da população.

A Secretaria ressalta que, após o período de orientação e capacitação, serão adotadas as medidas legais cabíveis nos casos de podas executadas em desacordo com as normas estabelecidas pela legislação ambiental.

A Administração Municipal reforça que a arborização urbana desempenha papel fundamental na qualidade de vida da população, contribuindo para o conforto térmico, preservação ambiental, equilíbrio ecológico e valorização dos espaços públicos.

A Prefeitura de Adamantina destaca ainda que a colaboração da população é essencial para a preservação do meio ambiente e para a manutenção adequada das áreas verdes do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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