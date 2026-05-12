Alunos do Navarro de Andrade participam de visitas guiadas no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi em Adamantina

Mesmo com o frio desta segunda-feira, os alunos dos terceiros anos da Escola Municipal Navarro de Andrade participaram de visitas guiadas no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi, em Adamantina. Mesmo com o frio desta segunda-feira, os alunos dos terceiros anos da Escola Municipal Navarro de Andrade participaram de visitas guiadas no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi, em Adamantina.

A atividade proporcionou aos estudantes uma verdadeira viagem pela história do município, complementando os conteúdos trabalhados em sala de aula e aproximando as crianças da memória e das origens da cidade.

Durante a visita, os alunos puderam conhecer mais sobre a vida dos pioneiros, o nascimento de Adamantina, a importância da chegada da ferrovia para o desenvolvimento do município e também observar a evolução da tecnologia ao longo dos anos.

As visitas foram acompanhadas pela chefe do Museu e Projetos Culturais, Gislaine Targa Simoncelli, que destacou a importância de aproximar as novas gerações da história local e do patrimônio cultural do município.

A iniciativa reforça a importância do Museu como espaço de aprendizado, preservação da memória e valorização da história local, contribuindo para o desenvolvimento cultural e educacional dos estudantes.

O Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 9h às 11h.

A população também pode conferir a programação especial da Semana Nacional de Museus, que será realizada entre os dias 18 e 20 de maio. Mais informações estão disponíveis em https://www.adamantina.sp. gov.br/portal/noticias/0/3/ 6653/museu-de-adamantina/