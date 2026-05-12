Cantora de Adamantina, Alyne Montenegro é cotada para reality musical da Globo

O nome da cantora Alyne Montenegro, de Adamantina/SP, começou a circular entre apostas para a nova temporada do reality musical ‘Estrelas da Casa’, da TV Globo. A artista chama a atenção pela voz marcante e interpretação intimista, e aparece como um perfil que dialoga com a proposta do programa, que mistura convivência, música e construção de carreira artística.

Com influências do pop internacional, Alyne aposta em releituras e interpretações carregadas de sentimento. No repertório, não faltam sucessos internacionais e músicas que valorizam potência vocal, emoção e conexão com o público. Ela também arrisca hits de artistas populares como Ana Castela e Anitta.

Além da música, a cantora também carrega uma trajetória que foge do óbvio. Fluente em inglês, Alyne é professora de idiomas e já viveu nos Estados Unidos, experiência que ampliou ainda mais sua ligação com a música internacional e ajudou a construir uma identidade artística mais moderna e versátil.

Nas redes sociais, ela mostra seu dia a dia, bastidores de gravações, interpretações mais sensíveis e momentos ligados à música de forma espontânea, algo que pode pesar positivamente em realities que valorizam autenticidade e identificação do público.

A artista já participou de apresentações beneficentes e ações solidárias em Adamantina, reforçando também a ligação com a sua cidade. Em uma dessas iniciativas, fez live solidária para arrecadar doações para a clínica Pai Nosso Lar, mostrando um lado humano que também costuma ganhar força em programas do gênero.

Nos bastidores, a avaliação é que Alyne reúne elementos considerados importantes para realities: talento musical, boa comunicação, repertório popular, experiência internacional e uma história pessoal capaz de gerar conexão com o público. O ‘Estrelas da Casa’ estreia em agosto com apresentação de Ana Clara.