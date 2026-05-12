OAB Adamantina promove Campanha do Agasalho e arrecada doações a partir do dia 15

A solidariedade volta a ganhar força em Adamantina com o início da Campanha do Agasalho 2026, promovida pela Comissão de Ação Social e Cidadania da 59ª Subseção da OAB de Adamantina. A mobilização começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia 15 de maio, e segue até 15 de junho, com o objetivo de arrecadar roupas de frio e recursos financeiros para a compra de mantas que serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o inverno.

A campanha busca sensibilizar a comunidade para a importância da solidariedade neste período de temperaturas mais baixas, incentivando moradores a doarem peças de inverno que não utilizam mais, desde que estejam em bom estado de conservação. Entre os itens que podem ser doados estão agasalhos, cobertores, blusas, calças, meias e roupas infantis.

As arrecadações presenciais podem ser feitas na Casa do Advogado, localizada na rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron, nº 170, em Adamantina. Segundo os organizadores, todas as doações serão destinadas a pessoas e famílias que enfrentam dificuldades e necessitam de apoio para enfrentar o frio.

Além das roupas, a campanha também recebe contribuições financeiras via Pix, por meio da chave [email protected]. Conforme divulgado pela comissão, a cada R$ 20 arrecadados será possível adquirir uma manta, que posteriormente será entregue às pessoas atendidas pela ação social.

A Comissão de Ação Social e Cidadania destaca que iniciativas como esta reforçam o compromisso da advocacia com a comunidade, promovendo não apenas assistência material, mas também empatia e cuidado com o próximo. A expectativa é de que a população participe ativamente da campanha, ampliando a rede de solidariedade no município.

Os organizadores reforçam o convite para que moradores, empresas e entidades colaborem com a iniciativa, ajudando a tornar o inverno mais acolhedor para quem mais precisa.

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