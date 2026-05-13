Reivindicada na Câmara a reforma completa da usina de reciclagem de lixo

Uma importante pauta ambiental e de infraestrutura urbana entrou em discussão na Câmara Municipal de Adamantina. Por meio da indicação nº 101/2026, apresentada no pelos vereadores Aguinaldo Galvão, Rogério Sacoman (Macarrão) e Cid Santos que solicitam ao Executivo Municipal a realização de estudos técnicos e financeiros para a reforma completa da usina de reciclagem de lixo do município.

De acordo com o documento, a iniciativa surge diante do atual cenário da usina, que apresenta problemas estruturais, desgaste de equipamentos e limitações operacionais. Esses fatores, segundo os parlamentares, vêm impactando diretamente a eficiência do processo de triagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

A indicação ressalta que a precariedade das condições pode comprometer não apenas o funcionamento da unidade, mas também a qualidade dos serviços ambientais prestados à população, além de dificultar o cumprimento de normas relacionadas à gestão de resíduos.

A usina de reciclagem desempenha um papel essencial na política de sustentabilidade do município, sendo responsável por reduzir o volume de lixo encaminhado a aterros sanitários e promover a reutilização de materiais. No entanto, sem investimentos adequados, o sistema pode perder sua capacidade de operação plena.

Os vereadores destacam que uma reforma ampla permitiria a modernização dos equipamentos, melhoria nas condições de trabalho dos servidores, aumento da capacidade de processamento de resíduos e maior eficiência na separação e reaproveitamento de materiais recicláveis.

De acordo com os vereadores, com a indicação encaminhada ao prefeito, a expectativa é de que a administração municipal avalie a viabilidade da proposta por meio das secretarias competentes, especialmente no que diz respeito aos custos e à execução das melhorias.

Por Folha Regional Adamantina

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