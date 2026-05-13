Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio de 2026 – 60 anos

Antiga Capela 1966

Missa de Instalação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio de1966. Presença de Dom Hugo Bressane de Araújo

Assinaram a Ata de Instalação: Dom Hugo Bressane de Araujo, Bispo da Diocese de Marília, Monsenhor Manoel Gonzales, Padre Estevão Couglan, Gumercindo Romanini, Prefeito Municipal e mais 131 assinaturas.

A planificação original era uma área de 1.225,50 m2, projeto de engenharia moderna do Dr. Lauro Veloso Malaquias, foi inaugurada as 08:30 horas do dia 13 de maio de 1973.

Administra as seguintes Capelas: Sagrado Coração de Jesus (Santa Casa), São João Batista (Jardim Bela Vista), Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Jardim Brasil), Santa Isabel da Hungria (Bairro Tupãnzinho) e Santa Luzia (Residencial San Miguel II).

Por João Carlos Rodrigues / Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II

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