Começa o plantio de mudas do projeto Hortas Urbanas no bairro Mário Covas em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina iniciou nesta terça-feira, 12 de maio, o plantio das primeiras mudas de 2026 do projeto Hortas Urbanas no bairro Mário Covas II. A ação é desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), em parceria com a ETEC Engenheiro Herval Bellusci (CTA – Colégio Técnico Agrícola de Adamantina).

Antes do plantio, foi realizada toda a preparação dos canteiros para receber as mudas. A atividade contou com a participação da equipe técnica da Secretaria, representantes da ETEC, alunos da instituição e moradores envolvidos no projeto.

Os estudantes auxiliaram no preparo da área, oferecendo orientações técnicas e apoio aos moradores, que serão responsáveis pelos cuidados e manutenção das hortas. As primeiras mudas foram disponibilizadas pela Secretaria de Agricultura, enquanto a ETEC também irá fornecer gratuitamente novas mudas produzidas na própria instituição.

Além disso, os participantes contarão com acompanhamento técnico contínuo para auxiliar na produção e esclarecer dúvidas ao longo do desenvolvimento das hortas. A Prefeitura também executou a limpeza da área e realizará a finalização do cercamento do espaço, além da instalação de novo sombrite.

A expectativa é que a primeira colheita aconteça em aproximadamente dois meses, beneficiando diretamente os moradores participantes do projeto.

A parceria entre a Prefeitura de Adamantina e a ETEC Engenheiro Herval Bellusci busca incentivar a produção sustentável de alimentos, o aproveitamento consciente dos espaços urbanos e a promoção da segurança alimentar, fortalecendo a integração entre poder público, instituição de ensino e comunidade.

A iniciativa também proporciona aprendizado prático aos alunos do curso AMS em Agronegócio, unindo teoria e vivência no desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade e ao impacto social positivo.

Para a Administração Municipal, o projeto representa mais um avanço nas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à educação ambiental e à valorização de iniciativas comunitárias que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Adamantina informa ainda que o próximo passo será a realização de reuniões com moradores de outros bairros interessados na implantação de novas hortas urbanas no município.

A ETEC Engenheiro Herval Bellusci reafirma, por meio da parceria, seu compromisso com a formação de qualidade, o incentivo à inovação e o desenvolvimento de projetos que contribuam diretamente para o crescimento sustentável de Adamantina.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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