Prefeitura de Adamantina participa de evento do Governo do Estado sobre ampliação das ações de proteção às mulheres no programa “SP Por Todas Mais Seguras”

A Prefeitura de Adamantina participou do evento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo que anunciou novas ações voltadas à ampliação da prevenção e do combate à violência contra a mulher por meio do programa “SP Por Todas Mais Seguras”, com entrega de viaturas e anúncio de investimentos destinados ao fortalecimento das políticas públicas de proteção feminina.

O encontro foi realizado no Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na Praça Coronel Fernando Prestes, no bairro Bom Retiro, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), Cristiane Freitas, além de secretários, autoridades, convidados, prefeitos e representantes de diversos municípios paulistas.

Representaram o município de Adamantina o prefeito José Carlos Martins Tiveron, a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, e a vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Vilma Guelsi.

O movimento “São Paulo Por Todas” reúne políticas públicas voltadas à proteção, saúde, autonomia financeira, dignidade e segurança das mulheres paulistas. Coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher, as ações são desenvolvidas em parceria com diferentes órgãos estaduais, ampliando o acesso à rede de atendimento, acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência.

Durante o encontro, Cristiane Freitas, ao lado da comandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauce Anselmo Cavalli, incentivou as lideranças municipais a ampliarem as ações de acolhimento, orientação e proteção às mulheres em cada cidade, fortalecendo a rede estadual de enfrentamento à violência.

As iniciativas apresentadas ampliam o acesso à rede de atendimento, prevenção e combate à violência, além de promover oportunidades de qualificação profissional, geração de renda, autonomia financeira e melhoria da qualidade de vida das mulheres.

Também foi anunciado que os municípios poderão aderir às atas de registro de preços da Secretaria da Segurança Pública, facilitando a aquisição de veículos, equipamentos e tecnologias destinados às guardas municipais. A medida permitirá que as cidades utilizem contratos já realizados pelo Estado, reduzindo burocracias e proporcionando economia nas compras públicas.

Entre os itens disponíveis estão viaturas, motocicletas, drones, coletes balísticos, bases móveis, kits de primeiros socorros, equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos não letais. Segundo o Governo do Estado, a iniciativa poderá gerar economia média de até 30% aos municípios participantes.

Medidas anunciadas

Entre os novos conjuntos de iniciativas do programa “SP Por Todas Mais Seguras” está a criação da Patrulha Mulher Segura, primeira estrutura de ronda da Polícia Militar voltada exclusivamente à proteção das mulheres no Estado de São Paulo.

As equipes atuarão de forma preventiva e ostensiva no acompanhamento de ocorrências relacionadas à violência doméstica, especialmente em casos atendidos pela Cabine Lilás e acionamentos do aplicativo SP Mulher Segura.

Para implantação da nova estrutura, o Governo do Estado anunciou a entrega de mais de 100 viaturas até o fim do ano. As patrulhas também irão mapear áreas com ocorrências recorrentes, fortalecendo a presença policial e ampliando a rede de proteção às vítimas.

Outra medida anunciada foi a criação do Espaço Lilás em 40 unidades da Polícia Militar em todo o Estado. Os espaços serão destinados ao acolhimento, orientação e acompanhamento contínuo de mulheres vítimas de violência doméstica, com foco em escuta ativa, visitas solidárias e fortalecimento da rede de proteção.

O serviço será realizado preferencialmente por policiais militares mulheres e prevê visitas solidárias às vítimas, acompanhamento de casos recorrentes e ações integradas com outros serviços públicos de proteção.

Também foi apresentada a ampliação das funcionalidades do aplicativo SP Mulher Segura, que passará a contar com cadastro de contatos de emergência, mapa integrado da rede de proteção e ampliação do botão do pânico para mulheres com medida protetiva, garantindo resposta mais rápida das forças de segurança.

A Administração Municipal destacou a importância da participação de Adamantina em iniciativas que fortalecem as políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, promovendo integração entre os municípios e o Governo do Estado na construção de ações cada vez mais efetivas no enfrentamento à violência.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de proteção, acolhimento, respeito e valorização das mulheres, apoiando iniciativas que promovam mais segurança, dignidade, autonomia e qualidade de vida para toda a população feminina.

Na foto, o coronel Henguel Ricardo Pereira – secretário executivo da Segurança Pública de SP , José Carlos Martins Tiveron – prefeito de Adamantina, Andréia Regina Ribeiro – Secretária Municipal de Assistência Social, Vilma Guelsi – vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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