Homem é preso após empurrar, agredir e ameaçar mulher em Adamantina

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 42 anos por violência doméstica, na noite desta segunda-feira (11), em Adamantina. A ocorrência foi atendida por equipes do patrulhamento após acionamento pelo 190.

Segundo informações da PM, os policiais chegaram ao local pouco depois das 23h e fizeram contato com a vítima, uma jovem de 18 anos. Ela relatou ter sido agredida com empurrões e ameaçada de morte pelo autor.

Ainda conforme o relato apresentado aos policiais, o homem teria deixado os botões do fogão abertos antes de sair da residência, colocando em risco a segurança dos moradores e aumentando a gravidade da ocorrência.

Após diligências nas proximidades, o suspeito foi localizado pela equipe policial e recebeu voz de prisão em flagrante.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e também solicitou medidas protetivas de urgência.