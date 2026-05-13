Homem é preso após empurrar, agredir e ameaçar mulher em Adamantina

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 42 anos por violência doméstica, na noite desta segunda-feira (11), em Adamantina. A ocorrência foi atendida por equipes do patrulhamento após acionamento pelo 190.
Segundo informações da PM, os policiais chegaram ao local pouco depois das 23h e fizeram contato com a vítima, uma jovem de 18 anos. Ela relatou ter sido agredida com empurrões e ameaçada de morte pelo autor.
Ainda conforme o relato apresentado aos policiais, o homem teria deixado os botões do fogão abertos antes de sair da residência, colocando em risco a segurança dos moradores e aumentando a gravidade da ocorrência.
Após diligências nas proximidades, o suspeito foi localizado pela equipe policial e recebeu voz de prisão em flagrante.
A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e também solicitou medidas protetivas de urgência.
A ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Civil de Adamantina. Após análise dos fatos, de acordo com a PM, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, mantendo o homem à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. (Por: Siga Mais – Foto: Acácio Rocha)