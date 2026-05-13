HEXA RUN 5K vai celebrar os 77 anos de Adamantina com corrida, caminhada e transmissão de Brasil x Marrocos em telão

A Prefeitura de Adamantina apoia a realização da edição especial da corrida HEXA RUN 5K, evento esportivo que integra as comemorações dos 77 anos do município e promete reunir esporte, lazer, integração e clima de Copa do Mundo em uma grande programação no Parque dos Pioneiros.

O evento será realizado no dia 13 de junho de 2026, com largada às 17h, oferecendo modalidades de caminhada de 3 quilômetros e corrida de 5 quilômetros. Após a prova, a população poderá acompanhar, às 19h, em um telão especial, a partida entre a Seleção Brasileira e a Seleção de Marrocos, válida pela Copa do Mundo de 2026, além de apresentação de DJ para animar o público.

A iniciativa busca unir esporte, saúde, entretenimento e confraternização em um momento especial para a cidade, incentivando a prática esportiva e proporcionando lazer para toda a população.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 10 de maio de 2026, às 7h, e poderão ser realizadas pelo site da B3 Eventos Esportivos até o dia 5 de junho de 2026.

O evento contará com duas opções de kits:

* Kit Prata – R$ 49,90

Inclui número de peito, medalha, frutas, hidratação e pulseira pós-prova.

* Kit Ouro – R$ 69,90

Inclui camiseta, medalha, número de peito, frutas, hidratação e pulseira pós-prova.

Para retirada do kit será obrigatória a doação de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite, reforçando também o caráter solidário da iniciativa.

Atletas com 60 anos ou mais e Pessoas com Deficiência (PCD) terão direito a 50% de desconto nas inscrições.

A premiação da corrida de 5 quilômetros contará com troféus para os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino, além de premiação por faixa etária e troféus para as três maiores equipes participantes. Todos os inscritos receberão medalha de participação.

Os moradores de Adamantina poderão retirar os kits no sábado, dia 13 de junho, das 9h às 12h30, em local ainda a ser definido. Já os atletas de outras cidades farão a retirada no próprio local da largada, das 15h30 às 16h30.

A organização orienta que menores de 18 anos participem somente com autorização dos responsáveis e reforça a importância da utilização correta do número de peito e chip durante a prova.

O evento contará ainda com estrutura de apoio, ambulância e equipe de organização para garantir segurança e atendimento aos participantes.

Sobre o evento

A HEXA RUN 5K contará com uma estrutura completa preparada para atletas, familiares e visitantes, oferecendo uma experiência diferenciada ao público.

Entre os destaques estão:

* Corrida de 5 km

* Estrutura completa para atletas e público

* Arena interativa

* Telão para acompanhar o jogo do Brasil

* Food trucks

* Música ao vivo na arena

* Espaço de convivência

* Ativações de marcas parceiras

* Pós-prova especial com diversas atrações

O evento tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, fortalecer o esporte regional e proporcionar um ambiente de integração, lazer e entretenimento para participantes de todas as idades.

Expectativa

A expectativa da organização é reunir centenas de participantes entre corredores, caminhantes, familiares e público visitante, promovendo um grande encontro esportivo e social em Adamantina.

Além da competição esportiva, o evento pretende proporcionar momentos de convivência, entretenimento, gastronomia e lazer para toda a família, fortalecendo o espírito de integração da comunidade durante as comemorações dos 77 anos do município.

A realização é da B3 Eventos Esportivos, com apoio da Prefeitura de Adamantina.

A Administração Municipal destaca que o evento reforça o compromisso com o incentivo ao esporte, à qualidade de vida e à promoção de atividades que valorizam a integração da comunidade e o fortalecimento do calendário esportivo e turístico da cidade.

B3 Eventos Esportivos – Transformando esporte em experiência.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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