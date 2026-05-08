GAMI realizará encontro em comemoração ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno com apoio da Prefeitura de Adamantina

O Projeto Voluntário GAMI — Grupo de Apoio Materno Infantil de Adamantina/SP — realizará no dia 21 de maio, das 13h30 às 17h30, no Auditório da Santa Casa de Adamantina, um encontro em comemoração ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, com apoio da Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O Projeto Voluntário GAMI — Grupo de Apoio Materno Infantil de Adamantina/SP — realizará no dia 21 de maio, das 13h30 às 17h30, no Auditório da Santa Casa de Adamantina, um encontro em comemoração ao Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, com apoio da Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O evento conta também com importante apoio da Santa Casa de Adamantina, da maternidade da instituição e do Centro Universitário de Adamantina (FAI), fortalecendo a mobilização em prol da promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno.

A atividade será voltada a gestantes, puérperas, profissionais e funcionários das áreas da Saúde e Educação, acadêmicos e demais interessados no tema.

O encontro tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento infantil, fortalecendo ações de orientação, incentivo e apoio às mães e famílias.

A programação contará com a participação da dentista odontopediatra Fabiana Freire Marin Pacheco, presidente do GAMI, entidade que atua no fortalecimento das ações de apoio às mães e incentivo ao aleitamento materno no município.

O evento também contará com a participação da Dra. Rose Chiaradia, mestre em Odontopediatria e especialista em Aleitamento Materno e Ciência da Melhoria em Saúde (IHI – Boston). Atua como coordenadora de cursos na área de odontologia neonatal e amamentação, além de ser doula, educadora perinatal e consultora em saúde materno-infantil. É coautora do livro “Freios Orais e Amamentação” e possui ampla atuação na formação profissional e no apoio a políticas públicas no Brasil e no exterior.

Participará ainda do encontro Eleny Rosa Guimarães Gonçalves, enfermeira formada pela FAMEMA, especialista em ginecologia, obstetrícia e urgências obstétricas. Possui mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, com atuação também em comunicação humana. É professora nos cursos de Medicina e Enfermagem, com foco na área materno-infantil, e tem experiência em Centro Obstétrico e UTI Neonatal.

Segundo Fabiana Freire Marin Pacheco, o aleitamento materno representa uma das principais formas de proteção à saúde infantil e ao fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.

“Amamentar é um ato de amor, proteção e cuidado. O leite materno oferece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável do bebê e também traz benefícios importantes para a saúde da mãe. Nosso objetivo com esse encontro é ampliar a conscientização, oferecer informação de qualidade e fortalecer a rede de apoio às famílias”, destacou.