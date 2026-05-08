Feira da Mulher Empreendedora – Especial Dia das Mães movimenta Adamantina com cultura, negócios e protagonismo feminino

A Prefeitura de Adamantina promove, nesta sexta-feira (8), uma edição especial da Feira da Mulher Empreendedora em comemoração ao Dia das Mães, reunindo talento, geração de renda e valorização do empreendedorismo feminino no município. A Prefeitura de Adamantina promove, nesta sexta-feira (8), uma edição especial da Feira da Mulher Empreendedora em comemoração ao Dia das Mães, reunindo talento, geração de renda e valorização do empreendedorismo feminino no município. O evento acontece a partir das 20h, na Praça Elio Micheloni, integrando a programação do tradicional Rock na Praça, ampliando as opções de lazer, cultura e consumo para a população.

Ao todo, 33 empreendedoras participam da feira, representando o programa Feira da Mulher Empreendedora e a Associação OMIN, com uma ampla diversidade de produtos, como alimentação, artesanato, bolsas e acessórios, cosméticos, velas aromáticas, roupas e artes sacras. A programação cultural contará com shows das bandas Alcateia e Stereonatos, fortalecendo o ambiente de convivência e entretenimento para toda a família.

O evento também contará com a presença de Marcelo Strama, Diretor licenciado de Fomento no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Governo Federal. Reconhecido por sua atuação estratégica no fortalecimento do empreendedorismo no país, Strama sempre atuou diretamente na formulação de políticas públicas voltadas à ampliação do acesso ao crédito, desburocratização e incentivo ao crescimento sustentável de micro e pequenos negócios.

Possui experiência na gestão pública, tendo sido secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho em Diadema, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e presidente da JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), onde contribuiu para a modernização do ambiente empresarial.



É formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Ciência Política e formação complementar em liderança estratégica internacional. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fundo Social de Solidariedade, Ministério do Empreendedorismo Ministério, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Governo Federal, Sincomercio e Sicredi. O evento conta também com a participação do Latitude 2, Nativos, Moreno Gengibres, Leite Joia e Queijaria Monte Alegre.

A atividade integrando a agenda cultural do município e reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico local, a valorização das empreendedoras e o fortalecimento da economia criativa.

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