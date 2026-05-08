Secretaria de Assistência Social de Adamantina participa do Encontro Regional do CONGEMAS Sudeste

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participa do Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) – Região Sudeste, realizado nos dias 8 e 9 de maio, na cidade de Campinas SP, no Hotel Premium Norte.
O encontro reúne gestores, técnicos e representantes da política de assistência social para debater temas estratégicos relacionados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com foco no fortalecimento da proteção social e na qualificação da gestão pública.
Com o tema “O SUAS na perspectiva municipalista: avanços, desafios e sua função na proteção social brasileira”, a programação contempla mesas institucionais, conferências, painéis temáticos e grupos de trabalho, promovendo a troca de experiências e o alinhamento de diretrizes entre os municípios.
Entre os principais temas abordados estão a proteção social no âmbito do SUAS, a vigilância socioassistencial e o planejamento, a defesa e garantia de direitos, além da construção de uma agenda estratégica para o futuro da política de assistência social.
A secretária municipal de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro, destacou a importância da participação no evento.
“Estar presente em um espaço como o CONGEMAS é fundamental para o fortalecimento da gestão municipal. É uma oportunidade de troca de experiências, atualização técnica e construção conjunta de estratégias que impactam diretamente a qualidade dos serviços ofertados à população. Seguimos comprometidos com o aprimoramento contínuo da política de assistência social em Adamantina”, afirmou.
A participação do município reforça o compromisso da administração com a qualificação dos serviços socioassistenciais e o fortalecimento da rede de proteção social.
O CONGEMAS é uma entidade nacional que representa os gestores municipais de assistência social, atuando na articulação com o Governo Federal e os estados, além de contribuir para a formulação, acompanhamento e fortalecimento da Política Nacional de Assistência Social.
