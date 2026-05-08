Prefeitura de Adamantina desenvolve ações do Maio Amarelo com foco na conscientização e redução de acidentes

O tema oficial do Movimento Maio Amarelo 2026 é: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A campanha da 13ª edição enfatiza a empatia, o respeito e a atenção aos condutores mais vulneráveis, especialmente os motociclistas, diante do elevado número de sinistros registrados em todo o país. A mobilização nacional reforça a necessidade de humanizar o trânsito e fortalecer ações de prevenção para redução de acidentes.
A Administração Municipal informa que mantém convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para a realização da Atividade Delegada, iniciativa que permite a atuação de policiais militares em horários de folga, reforçando as ações de fiscalização no município. Entre as frentes atendidas, destaca-se a intensificação da fiscalização de trânsito, contribuindo para a segurança viária e a organização do fluxo urbano.
Diante do aumento de ocorrências envolvendo motocicletas, a Administração Municipal tem direcionado atenção especial à redução de acidentes com esse público, por meio de ações integradas de fiscalização e educação no trânsito.
Já no dia 25 de maio, será realizada uma ação voltada ao público em geral, abrangendo motoristas e pedestres, com atividades de orientação e conscientização sobre segurança viária, respeito às normas de trânsito e preservação da vida. No dia 28 de maio, no período da manhã, será realizada no anfiteatro da Biblioteca Pública uma palestra específica para motoristas profissionais, abrangendo servidores públicos e demais interessados.
A Prefeitura de Adamantina reforça que as ações integram um conjunto permanente de medidas voltadas à educação, fiscalização e melhoria da infraestrutura viária, com o objetivo de promover um trânsito mais seguro, reduzir acidentes — especialmente envolvendo motociclistas — e preservar vidas.