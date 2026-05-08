Tudo para sua saúde em um só endereço: EXAMINA DIAGNÓSTICOS

A Examina Diagnósticos, anexa ao prédio da Santa Casa de Adamantina, vem se destacando pela oferta de diversos exames em um só lugar, trazendo mais comodidade e agilidade para quem precisa cuidar da saúde.

A clínica disponibiliza exames como ultrassom, inclusive com Doppler, densitometria óssea, tomografia computadorizada, raio-X digital, mamografia, endoscopia, colonoscopia e eletrocardiograma, atendendo diferentes necessidades médicas com equipamentos modernos e uma equipe preparada para garantir segurança e precisão nos resultados.

Outro diferencial da Examina Diagnósticos é a possibilidade de realizar exames no período noturno, mediante agendamento, facilitando o acesso para quem tem uma rotina mais corrida durante o dia e não consegue atendimento em horário comercial.

Os interessados devem fazer o agendamento diretamente com a equipe da clínica pelos telefones (18) 3502-2202, (18) 99733-0045 ou (18) 99603-4229. Com estrutura completa e atendimento eficiente, a Examina Diagnósticos se consolida como uma importante opção para a realização de exames em Adamantina.

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