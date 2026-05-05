Feira da Mulher Empreendedora Especial Dia das Mães acontece nesta sexta-feira (8)

Sexta-feira, 8 de maio, acontece a Feira da Mulher Empreendedora “Especial Dia das Mães”. A programação acontece juntamente com o Rock na Praça a partir das 20h na Praça Élio Micheloni.

Participarão 33 empreendedoras que fazem parte do programa Feira da Mulher Empreendedora e da Associação OMIN.

Na oportunidade, elas estarão comercializando produtos dos segmentos de alimentação, artesanato, bolsas e acessórios, cosméticos, velas aromáticas, roupas, artes sacras, entre outros. Subirão ao palco as bandas Alcateia e Stereonatos.

A Feira da Mulher Empreendedora é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e a atividade integra a agenda cultural de maio.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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