Prefeitura de Adamantina informa mudanças no quadro de secretários municipais

A Prefeitura de Adamantina informa alterações no quadro de secretários municipais, como parte de um processo contínuo de aperfeiçoamento da gestão pública, com foco em eficiência, organização administrativa e melhor entrega de resultados à população.

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Eder Bonfain, que também respondia pela Secretaria de Obras e Serviços, deixa a condução da pasta de Obras para dedicar-se integralmente às demandas estratégicas da agricultura, abastecimento e meio ambiente — áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município.

Com a reestruturação, o secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação, Luiz Alexandre dos Santos Hagui, passa a responder interinamente pela Secretaria de Obras e Serviços, acumulando as duas funções — Esportes, Lazer e Recreação e Obras e Serviços.

A medida reforça o compromisso da administração com a continuidade dos serviços, a eficiência na gestão dos recursos públicos e o andamento dos projetos em execução, garantindo que as ações do governo avancem de forma organizada, responsável e com foco em resultados concretos para a população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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