Mais de 4,5 mil doses contra influenza já foram aplicadas em Adamantina

A vacinação contra influenza prossegue em Adamantina. Conforme os dados da Secretaria de Saúde, o município já aplicou 4552 doses. Os idosos continuam sendo os que mais receberam o imunizante totalizando 3.041.

Até o momento, 440 crianças que tem entre 6 meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias também já foram vacinadas, seguidas por 365 pessoas que tem comorbidades e 298 trabalhadores da saúde. No município, 126 gestantes e 125 professores também procuraram uma unidade básica de saúde.

Os dados ainda apontam que 69 pessoas com deficiência, 25 profissionais que atuam nas forças de segurança e salvamento, 18 caminhoneiros, 16 trabalhadores do transporte, 15 funcionários do sistema de privação de liberdade e 14 puérperas também foram vacinados contra a influenza.

A vacinação continua em todos os postos de saúde de Adamantina das 8h até às 16h e o público-alvo no município é de 10.448 pessoas.

Podem receber o imunizante: crianças que tenham 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiências, trabalhadores da saúde, da educação, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo.

No Estado, a estimativa é que mais de 18 milhões de pessoas dos grupos recebam a dose do imunizante.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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