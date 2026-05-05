Adamantina confirma 13 casos positivos de dengue

Adamantina está com 13 casos positivos de dengue. Conforme levantamento por área estratégica das unidades básicas de saúde, 5 foram confirmados na região do Mário Covas, dois no Jardim Adamantina e Nove de Julho e um na região do Dorigo, Vila Cicma, Cecap e Jardim Brasil.

Ainda conforme os dados, foram efetuadas 269 notificações, 210 resultaram como negativa, 32 foram excluídas e 14 ainda aguardam coleta.

A equipe do Departamento de Controle de Vetores continua atuando na visitação de imóveis, realizando o controle de criadouros e nebulizando as regiões onde foram confirmados casos positivos, e ainda, efetuando visitas a pontos estratégicos como borracharias, depósito de reciclagem e empresas que comercializam ferro velho.

Confira o checklist de prevenção

Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.

Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.

Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.

Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.

Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.

Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.

Fique Atento aos Sintomas



Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.

Sintomas comuns da dengue

Febre alta e repentina (acima de 38°C).

Dor forte no corpo e nas articulações

Dor atrás dos olhos

Manchas vermelhas pelo corpo

Mal-estar e falta de apetite

Vacinação

A vacinação contra a dengue foi ampliada desde a última semana. A partir de agora, podem tomar o imunizante trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados; população de 59 anos de idade, mediante demanda espontânea nas unidades básicas de saúde.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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