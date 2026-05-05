Rotary Club de Adamantina realiza reunião com homenagens a profissionais de destaque

O Rotary Club de Adamantina promoveu, no último dia 28, mais uma reunião de trabalho em sua sede, marcada não apenas pelas pautas institucionais, mas também por um momento especial de reconhecimento profissional – uma tradição da entidade.

A iniciativa valoriza profissionais que se destacam pela competência técnica aliada a elevados princípios éticos. A condução dos trabalhos ficou a cargo da presidente Gislaine Targa Simonceli, que, após os assuntos rotários, deu início às homenagens da noite.

O primeiro reconhecimento foi dedicado ao zelador Edson Fernandes de Oliveira, profissional com mais de uma década de atuação junto à Associação dos Rotarianos de Adamantina, além de passagens por outros clubes. Casado com Rosa Geroto de Oliveira, pai de dois filhos e avô de quatro netos, Edson foi lembrado pela dedicação, responsabilidade e compromisso com a função – qualidades que marcaram sua trajetória. A homenagem também faz referência ao Dia do Zelador, celebrado em 11 de fevereiro.

Na sequência, o destaque foi para o compositor adamantinense Tiago Marcelo Peixoto da Silva, de 41 anos, marido de Jéssica e pai de João Gabriel. Reconhecido nacional e internacionalmente, Tiago soma mais de 800 canções gravadas por grandes nomes da música, consolidando uma carreira de grande relevância no cenário musical.

Em um dos momentos mais marcantes da noite, interpretou o sucesso “Humilde Residência” e emocionou os presentes ao agradecer: “Essa é a primeira homenagem que recebo em toda a minha trajetória. É muito gratificante, ainda mais acontecendo na minha terra.”

A reunião reforçou o compromisso do Rotary Club de Adamantina com a valorização de histórias inspiradoras e profissionais que fazem a diferença em suas áreas de atuação.

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