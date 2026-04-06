Veículo com placas de Adamantina é recuperado em SP após furto

Dois homens foram presos em flagrante



Um furto ocorrido na capital paulista terminou com a recuperação de um veículo com placas de Adamantina e que pertence a uma empresa com filial na Cidade Joia. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (6), na Travessa Raimundo Aronco, no bairro Jaguara, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 49º BPM/M realizava patrulhamento quando se deparou com uma Fiat Fiorino branca, placas de Adamantina, trafegando em sentido contrário. A atitude dos ocupantes — que demonstraram nervosismo ao cruzar com a viatura — motivou a abordagem.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram uma balança de precisão, cerca de quatro metros de cabos de cobre e diversas buchas do mesmo material. Questionados, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a origem dos itens e do automóvel.



Diante das inconsistências, os policiais iniciaram diligências e acionaram apoio de equipes de Adamantina, que conseguiram contato com o proprietário da empresa responsável pelo veículo, uma distribuidora com sede na Cidade Joia e filial na capital. Inicialmente, o empresário afirmou não ter conhecimento do furto do automóvel, mas confirmou que a unidade em São Paulo já havia sido alvo de crime recente.

Na sequência, um representante da empresa foi até o local e constatou que a filial havia sido novamente invadida durante a madrugada, com arrombamento da porta, furto de fios de cobre e a subtração do veículo Fiorino — todos itens localizados posteriormente na abordagem policial.

A perícia foi acionada e o local do furto permaneceu preservado até a chegada dos especialistas.

Com a confirmação do crime, os dois suspeitos foram conduzidos ao 33º Distrito Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto. (Por: Redação)