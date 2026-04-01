1º Passeio Ciclístico para a Família reúne moradores em manhã especial em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou no sábado, 4 de abril, o 1º Passeio Ciclístico para a Família, reunindo moradores em uma manhã marcada por integração, saúde e lazer.

Com concentração no Campus II do Centro Universitário de Adamantina (FAI), o percurso de aproximadamente 3 quilômetros seguiu até o Leite Jóia, contando com a participação de pessoas de todas as idades — crianças, jovens, pais e responsáveis — que aproveitaram o momento para pedalar juntos e fortalecer os vínculos familiares.

A ação foi realizada em parceria com o Sem Rumo Bike Clube e grupos ciclísticos do município, evidenciando a importância de iniciativas que incentivam a prática esportiva aliada ao convívio social.

Além do passeio, o evento contou com um Especial de Páscoa, com a realização da Feira da Rota das Frutas e a presença do tradicional queijo Leite Jóia, valorizando a produção local e proporcionando uma experiência diferenciada aos participantes.

Mais do que uma atividade física, o passeio proporcionou um momento de encontro entre gerações, reforçando o papel do esporte como ferramenta de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. A participação da população destacou o interesse da comunidade por ações que incentivam hábitos saudáveis e o uso positivo dos espaços públicos.

A iniciativa integra o calendário municipal de esportes e lazer e reafirma o compromisso da administração municipal em promover ações que fortaleçam o turismo, a qualidade de vida da população, incentivando a participação das famílias em atividades saudáveis, inclusivas e de convivência comunitária.

Por Caio Vasques – Comunicação Prefeitura de Adamantina