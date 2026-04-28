Prof. Daniel Fabri anuncia R$ 400 mil junto a deputado para atendimento ao autismo e gestantes

Em contato feito com a reportagem do Jornal Folha Regional o vereador Prof. Daniel Fabri anunciou a conquista de dois recursos, destinados pelo deputado federal Rodrigo Gambale, que totalizam R$ 400 mil e são voltados à para a área da saúde em Adamantina.

“Do total, R$ 200 mil serão para o custeio de ações de Média Complexidade, voltadas ao atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em diversas especialidades, com objetivo principal de acelerar diagnósticos, garantindo que crianças e famílias tenham acesso mais rápido ao acompanhamento necessário. E os outros R$ 200 mil serão aplicados no programa Rede Alyne, voltado ao atendimento de gestantes em alto risco, fortalecendo o cuidado e a assistência materno-infantil no municí-pio”, contou Daniel.

A conquista foi viabilizada por meio da atuação conjunta, segundo o vereador, para reforçar o compromisso com políticas públicas de inclusão, cuidado e dignidade.

Agora, a aplicação dos recursos seguirá os parâmetros da Portaria GM/MS nº 10.169/2026, permitindo ao município direcionar os investimentos para áreas sensíveis e de grande impacto social.

Com esse investimento, será possível ampliar a oferta de profissionais especializados, agilizar avaliações, diminuir significativamente o tempo de espera por diagnóstico de TEA, além de fortalecer a rede de apoio às famílias e qualificar os serviços prestados.

“Esse recurso representa um avanço importante, especialmente para reduzir o tempo de espera no diagnóstico do autismo. Agradeço o empenho do Executivo Municipal e da secretária de saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, que contribuíram para a construção dessa proposta. Seguimos trabalhando por mais inclusão e qualidade de vida”, destacou Daniel.

Por Folha Regional Adamantina

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