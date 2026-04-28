Prefeitura de Adamantina realiza reunião para conhecer os serviços do CISNAP

O município de Adamantina sediou reunião voltada à apresentação e ao conhecimento dos serviços realizados pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços da Nova Alta Paulista (CISNAP), reunindo representantes do poder público e gestores da região.

O encontro teve como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pelo consórcio, alinhar estratégias e ampliar a compreensão sobre o funcionamento dos serviços oferecidos aos municípios participantes, visando a melhoria do atendimento à população.

Participaram da reunião o presidente do CISNAP, João Francisco Mugnai Neves, prefeito de Pacaembu, representantes do consórcio, o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, além das secretárias municipais Andréia Regina Ribeiro (Assistência Social) e Elisabeth Gomes Meirelles (Educação), e a vereadora Meire Alves.

O consórcio atualmente atende 11 municípios, abrangendo o eixo regional de Pacaembu a Panorama, com atuação nas áreas de Saúde, Assistência Social, Agricultura e, mais recentemente, iniciando ações também na Educação. Foi destacado ainda que diversos serviços, conforme a legislação vigente, passam a ser viabilizados por meio de consórcios públicos, fortalecendo a integração regional e fomentando o desenvolvimento dos municípios.

Durante a reunião, foram abordados temas relacionados à gestão compartilhada, otimização de recursos e desenvolvimento de soluções integradas para demandas comuns entre os municípios da Nova Alta Paulista.

Ficou definido ainda que uma nova reunião deverá ser realizada em breve no município de Adamantina, dando continuidade às discussões e ao alinhamento das ações conjuntas entre os municípios consorciados.

A iniciativa reforça a importância do trabalho regionalizado, promovendo maior eficiência administrativa e fortalecendo a capacidade de atendimento dos municípios por meio da atuação conjunta.

Adamantina, ao sediar o encontro, reafirma seu compromisso com o diálogo, a cooperação entre os municípios e a busca por soluções que contribuam para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.