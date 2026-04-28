Fundo Social de Solidariedade de Adamantina entrega 193 quilos de alimentos arrecadados com o Circo Solidário

Os mantimentos foram doados pelos moradores do município no dia 20 de abril, durante a última apresentação do circo em Adamantina, marcada por uma iniciativa solidária que mobilizou a população.

A ação contou com boa participação do público, que contribuiu com a doação de 1 quilo de alimento não perecível como forma de ingresso para o espetáculo.

Ao todo, foram arrecadados 193 quilos de alimentos, que agora serão destinados às entidades assistenciais do município, contribuindo diretamente com o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa uniu entretenimento e solidariedade, reforçando o engajamento da comunidade em ações que fazem a diferença na vida de quem mais precisa.