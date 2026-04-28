Maio Laranja reforça alerta sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e mobiliza ações em Adamantina

A gravidade da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil exige atenção permanente e mobilização de toda a sociedade. Dados alarmantes apontam que, a cada hora, três crianças são vítimas de abuso no país, sendo que cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. A gravidade da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil exige atenção permanente e mobilização de toda a sociedade. Dados alarmantes apontam que, a cada hora, três crianças são vítimas de abuso no país, sendo que cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Estima-se ainda que aproximadamente 500 mil crianças e adolescentes sejam explorados sexualmente todos os anos no Brasil. No entanto, apenas cerca de 7,5% dos casos são denunciados às autoridades, revelando um cenário de subnotificação que amplia ainda mais a preocupação com o tema.

Diante dessa realidade, o dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, reforçando a necessidade de conscientização, informação e denúncia. A campanha Maio Laranja tem papel fundamental nesse processo, ao dar visibilidade ao tema e incentivar o debate público sobre a proteção da infância e adolescência. Em Adamantina, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), intensifica suas ações durante o mês, demonstrando a preocupação constante com a proteção das crianças e adolescentes. O município desenvolve iniciativas voltadas à prevenção, orientação das famílias e fortalecimento da rede de atendimento, além de promover campanhas educativas e articulação com órgãos de proteção.

Entre as ações programadas para o Maio Laranja no município, destacam-se: De 04 a 11 de maio – Capacitação em Escuta Especializada (on-line, às 19h):

Voltada a profissionais da rede socioassistencial e intersetorial que ainda não passaram por capacitação, a atividade será executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e pelo CMDCA, com parceria das Secretarias Municipais de Educação (SME), Saúde (SMS) e Cultura (SMC). De 04 a 13 de maio – Projeto “Arte, Conscientização e Proteção pela Infância”:

A ação prevê a confecção de materiais ilustrativos por alunos dos 4º e 9º anos, abordando as diferentes formas de violência contra crianças e adolescentes, além dos meios de denúncia e formas de proteção. As atividades serão realizadas nas unidades escolares durante o período de aula.

Participam alunos do Ensino Fundamental I e II, com execução do CREAS, CRAS e CMDCA, em parceria com a SME (escolas Navarro, Eurico e Teruyo), além das escolas estaduais Fleurides, Grion, Helen Keller e Escola Cristã de Ensino.

A secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, destacou a importância do engajamento coletivo.

“É um tema que exige atenção contínua e responsabilidade de todos. A Prefeitura de Adamantina tem trabalhado de forma preventiva e educativa, mas é fundamental que a sociedade esteja atenta, denuncie e participe dessa rede de proteção”, afirmou. A administração municipal reforça que enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma prioridade, e que ações de conscientização como o Maio Laranja são essenciais para ampliar o conhecimento, estimular o diálogo e combater esse tipo de crime. Proteger crianças e adolescentes é um dever coletivo e um compromisso com o presente e o futuro.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

Diretor de Comunicação

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