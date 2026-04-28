Conselho Municipal de Assistência Social realiza reunião ordinária em Adamantina

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Adamantina realizou, nesta segunda-feira dia 27 de abril de 2026, sua reunião ordinária.

O encontro, que ocorre mensalmente e, quando necessário, de forma extraordinária, contou com a presença dos conselheiros devidamente convocados, conforme os procedimentos estabelecidos.

A reunião foi conduzida de acordo com as normas regimentais do Conselho, garantindo organização, transparência e participação dos membros. Todas as deliberações e discussões foram devidamente registradas em ata, assegurando a formalidade e a legalidade dos atos.

A realização periódica dos encontros reafirma o papel do CMAS como instância fundamental de controle social, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas de assistência social no município, garantindo a participação da sociedade na construção de uma gestão mais transparente e eficiente.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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