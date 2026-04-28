Acompanhado de uma criança, homem é preso após furtar celular em loja no centro de Adamantina

Um homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar após furtar um celular de uma loja localizada na Avenida Rio Branco, região central de Adamantina, na manhã desta segunda-feira (27). O caso chamou atenção porque o suspeito estava acompanhado de uma criança no momento da ação.

De acordo com o dono do estabelecimento, o furto foi percebido logo após a saída de um cliente, quando um aparelho que estava exposto em uma prateleira não foi mais encontrado. Ao verificar as câmeras de segurança, foi possível identificar o momento em que o homem pega o celular. Nas imagens, ele aparece ao lado de uma criança.

Com base nas características registradas, os policiais reconheceram o suspeito, já conhecido por ocorrências semelhantes, e iniciaram buscas. Ele foi localizado posteriormente em um imóvel na Vila Cicma, ainda na companhia da menor.

Durante a abordagem, a criança foi imediatamente acolhida por uma policial militar, seguindo os protocolos de proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garantindo sua segurança e bem-estar.

Questionado, o homem admitiu o furto e entregou o celular aos policiais. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência, ficando responsável pelas medidas de proteção à criança.