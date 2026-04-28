DR. PAULO BONINI: com clínica moderna, profissional é referência em ortopedia

Adamantina e região contam com um nome consolidado quando o assunto é cuidado com a saúde ortopédica: o do dr. Paulo Bonini. À frente da Clínica Bonini, localizada na avenida Rio Branco, 150, o especialista oferece atendimento voltado à ortopedia e traumatologia com foco em tecnologia, precisão e acolhimento.

Com estrutura moderna e equipada com recursos de última geração, a clínica foi pensada para proporcionar conforto e eficiência em cada etapa do atendimento. Do diagnóstico ao tratamento, o paciente encontra um ambiente preparado para oferecer soluções completas, seja em casos simples ou mais complexos.

Atendendo pacientes de toda a região, o dr. Paulo Bonini trabalha tanto com convênios médicos quanto com consultas particulares, ampliando o acesso aos seus serviços. A proposta é de unir conhecimento técnico, experiência profissional e estrutura adequada para garantir mais qualidade de vida aos pacientes.

A Clínica Bonini reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar, sendo referência para quem busca cuidado especializado em ortopedia e traumatologia.

Endereço: Avenida Rio Branco, 150 – centro, Adamantina. Contato: (18) 99607-8090.

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