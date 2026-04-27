Sicredi destaca expansão do apoio ao agronegócio brasileiro na abertura da Agrishow 2026

Balanço de 9 meses do Plano Safra 25/26 mostra crescimento de 16,5% na liberação de recursos; instituição financeira cooperativa amplia alternativas em moeda estrangeira, derivativos e consórcios

Presente na Agrishow 2026, o Sicredi reforça seu protagonismo no apoio ao agronegócio ao apresentar os resultados do Plano Safra 2025/2026 e destacar a evolução de um portfólio cada vez mais completo em soluções financeiras voltadas ao produtor rural. Além das linhas de crédito tradicionais, a instituição financeira cooperativa tem avançado na oferta de alternativas que contribuem diretamente para a eficiência econômica da atividade no campo.

Nos primeiros nove meses do ciclo atual, a instituição liberou R$ 52,8 bilhões em crédito rural no país, um crescimento de 16,5% em relação à safra anterior, mantendo um ritmo consistente de crescimento e proximidade com o produtor.

Além do crédito tradicional – que segue como base para custeio e investimento – o Sicredi tem intensificado a oferta de instrumentos complementares que permitem ao produtor otimizar custos e melhorar sua estratégia financeira ao longo do ciclo produtivo. Entre eles, ganham espaço as operações com Cédula de Produto Rural (CPR) e linhas em moeda estrangeira, derivativos e consórcios, modalidades que possibilitam maior economia no acesso a recursos e proteção frente às oscilações de preços de mercado.

Esse movimento reflete uma mudança no perfil do produtor rural, que busca soluções financeiras mais adequadas às suas necessidades de financiamento – para aqueles que têm receitas em dólar e podem fazer contratos de proteção cambial para exportação, além do perfil de produtor rural que pode utilizar os consórcios para planejar a aquisição de implementos, máquinas e demais serviços para ampliar a produção.

Consórcio agro cresce 23%

A administradora de consórcio do Sicredi é uma das dez maiores do Brasil, com uma carteira total que já supera R$ 61,8 bilhões. Para o produtor rural, o consórcio é uma solução que atende quem busca planejamento de médio e longo prazo, com previsibilidade e menor custo financeiro por ser isenta de cobrança de juros (apenas taxa de administração e fundo de reserva), ter altos índices de contemplação e planos flexíveis alinhados ao ciclo do campo. Nas últimas duas safras, a modalidade vem apresentando grande demanda pelo produtor rural, reflexo da possibilidade de aquisição de bens e implementos a custos financeiros mais baixos. Somente no último ano, o Sicredi registrou mais de R$ 3 bilhões em novas vendas no segmento agro, um crescimento de 23% em relação ao período anterior.

Compromisso com o desenvolvimento do agro brasileiro

Com presença em todo o território nacional, o Sicredi se diferencia pelo relacionamento próximo com os produtores e pela oferta de soluções personalizadas. A instituição reúne mais de 10 milhões de associados e conta com ampla rede de atendimento, com mais de 3 mil agências no Brasil — sendo a única instituição financeira presente em mais de 200 cidades. Em São Paulo, são mais de 450 agências, aliando atendimento consultivo digital e presencial, reforçando o desenvolvimento regional.

“A participação na Agrishow é uma oportunidade estratégica para estarmos mais próximos dos produtores, entendendo suas necessidades e oferecendo soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável do agronegócio”, ressalta o gerente de desenvolvimento de negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.