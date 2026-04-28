Procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento em Adamantina

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (28), em Adamantina, enquanto os policiais faziam patrulhamento pela cidade.

A abordagem aconteceu por volta das 7h17, na Avenida Rio Branco, perto da entrada do condomínio Parque das Nações. De acordo com a polícia, o homem já era procurado e tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça da cidade.

Durante a revista, nada de irregular foi encontrado com ele. Após consulta, os policiais confirmaram que o mandado estava ativo e informaram o suspeito sobre a ordem judicial.

Segundo a ocorrência, o homem não resistiu à prisão e colaborou com a equipe, por isso não foi necessário o uso de algemas.