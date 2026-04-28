Equipes da Prefeitura de Adamantina, Energisa e empresas de telecomunicação realizam organização dos cabos inutilizados na fiação da cidade

Acontece nesta terça-feira (28) o Dia D, que marca o início das ações para organização de cabos inutilizados que foram instalados por empresas de telecomunicação que atuam em Adamantina.

As equipes de empresas de telefonia, internet e TV a cabo, responsáveis pela execução dos serviços, se concentram na Avenida Ademar de Barros, no trecho entre a Rua Capitão José Antonio de Oliveira e a Alameda dos Expedicionários.

A ação tem como foco não só deixar a cidade visualmente bonita como também segura.Idealizada pela Prefeitura de Adamantina, com o acompanhamento da Energisa Sul-Sudeste, a iniciativa faz parte das ações que visam assegurar que os cabos de telecomunicação que ocupam os postes de energia estejam instalados de acordo com as regulamentações técnicas das agências de Telecomunicações (Anatel) e de Energia Elétrica (Aneel).

Para este mutirão, nove empresas de telecomunicações que operam em Adamantina foram notificadas para que façam a regularização de seus cabos nesses pontos pré-determinados, conforme as normas técnicas e regulatórias vigentes.

As empresas de telecomunicações deverão realizar a retirada de seus cabos que permanecem nos postes, mas estão em desuso, e ajustar os que estão baixos, desnivelados, enrolados ou soltos.

Além disso, após as adequações, as telefônicas deverão manter os fios organizados e dentro das normas técnicas.

Regularização

A ação resulta de um alinhamento entre as empresas que visa organizar toda a cidade, começando pela região central. Para isso, será determinado um prazo para a regularização, pois a iniciativa necessita de interdição das ruas e a disponibilização das equipes das empresas para a execução do serviço.

Como apoio aos trabalhos, as equipes de campo da Energisa também estão nas ruas, orientando os pontos que precisam de atenção e adequações.

O que a população deve fazer diante de cabos caídos?

A orientação diante de situações emergenciais ou de riscos de acidentes é manter a distância e entrar em contato com a Energisa nos canais de atendimento, para que seja enviada uma equipe que realizará os procedimentos técnicos adequados deverá ser feito o contato com a falar com a Energisa, em um dos canais de atendimento: o Call Center – 0800 70 10 326; o Gisa (WhatsApp) – www.gisa.energisa.com.br; o ou aplicativo para celular Energisa On.

Natacha Dominato / Colaborou: Assessoria de Imprensa da Energisa Sul-Sudeste

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