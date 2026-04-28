Motorista embriagado é preso após acidente que matou morador de Birigui

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (26) na rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Brejo Alegre (SP), terminou com a morte de Guilherme Henrique Furlan, 30 anos, morador de Birigui e deixou outras quatro pessoas gravemente feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar, constatou uma colisão frontal envolvendo duas caminhonetes. Diante da gravidade da situação, equipes de resgate foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas, enquanto a perícia técnica foi acionada.

Quatro pessoas feridas foram socorridas em estado grave e encaminhadas a unidades de saúde da região. Já o condutor do outro veículo envolvido sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a polícia, o motorista de uma Toyota Hilux realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,31 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, confirmando que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Após receber atendimento médico, o homem foi levado ao Plantão Policial de Birigui, onde teve a prisão em flagrante decretada.

O delegado responsável pelo caso, Eduardo Lima de Paula, enquadrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool, além de lesão corporal culposa. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

Testemunhas do acidente ainda não foram ouvidas, pois permanecem hospitalizadas. Exames periciais também foram solicitados e devem contribuir para o esclarecimento dos fatos.