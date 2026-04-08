Prefeitura de Adamantina designa engenheiro agrônomo Éder Carlos Bonfain para responder pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

A Prefeitura de Adamantina comunica que o engenheiro agrônomo Éder Carlos Bonfain assume, interinamente, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, permanecendo também à frente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

A escolha considera sua formação técnica e a experiência na área agronômica, estratégica para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, ao apoio aos produtores e à preservação ambiental no município, além de contribuir para a integração das ações entre as duas pastas.

Com trajetória ligada ao setor e atuação na administração municipal, Éder Carlos Bonfain reúne conhecimento técnico e experiência em gestão pública, favorecendo a continuidade dos projetos e o fortalecimento do diálogo com o setor produtivo local.

A Prefeitura de Adamantina reforça que segue conduzindo suas decisões com planejamento, responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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