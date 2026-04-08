Adamantina tem 7 casos de dengue confirmados

Adamantina confirmou nos três primeiros meses do ano quatro casos de dengue. Apesar de ser um número considerado baixo, o cenário ainda requer cuidado da população.
Isso porque, conforme o Climatempo, há previsão de chuva para os próximos dias, o que pode resultar em acúmulo de água e favorecimento dos criadouros para o mosquito Aedes Aegypti.
Em março, foram notificados 74 casos, 58 negativos e 12 ainda aguardam os resultados de exames.
A equipe do Departamento de Controle de vetores está atuando em visitas a pontos estratégicos e fazendo a aplicação de inseticidas perifocal nesses pontos. Além disso, eles ainda seguem promovendo visitas para controle de criadouros.
Confira o checklist de prevenção
- Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.
- Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.
- Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.
- Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.
- Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.
- Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.
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Fique Atento aos Sintomas
Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.
Sintomas comuns da dengue
- Febre alta e repentina (acima de 38°C).
- Dor forte no corpo e nas articulações
- Dor atrás dos olhos
- Manchas vermelhas pelo corpo
- Mal-estar e falta de apetite
Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina
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