Adamantina tem 7 casos de dengue confirmados

Adamantina confirmou nos três primeiros meses do ano quatro casos de dengue. Apesar de ser um número considerado baixo, o cenário ainda requer cuidado da população.

Isso porque, conforme o Climatempo, há previsão de chuva para os próximos dias, o que pode resultar em acúmulo de água e favorecimento dos criadouros para o mosquito Aedes Aegypti.

Em março, foram notificados 74 casos, 58 negativos e 12 ainda aguardam os resultados de exames.

A equipe do Departamento de Controle de vetores está atuando em visitas a pontos estratégicos e fazendo a aplicação de inseticidas perifocal nesses pontos. Além disso, eles ainda seguem promovendo visitas para controle de criadouros.

Confira o checklist de prevenção

Vasos de plantas: Elimine os pratinhos ou preencha-os com areia até a borda.

Calhas: Mantenha-as limpas e desentupidas para evitar o represamento de água.

Bebedouros de animais: Lave-os com bucha e sabão diariamente, não apenas troque a água.

Lixo e entulho: Mantenha lixeiras bem fechadas e não deixe sucata ou pneus expostos à chuva.

Caixas d’água: Devem estar vedadas, sem nenhuma fresta por onde o mosquito possa passar.

Ralos: Utilize telas de proteção ou mantenha-os fechados quando não estiverem em uso.

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Fique Atento aos Sintomas



Ao apresentar sintomas, o morador deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e jamais se automedicar. Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (como Aspirina) e anti-inflamatórios podem agravar o quadro da doença, causando sangramentos.

Sintomas comuns da dengue

Febre alta e repentina (acima de 38°C).

Dor forte no corpo e nas articulações

Dor atrás dos olhos

Manchas vermelhas pelo corpo

Mal-estar e falta de apetite

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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