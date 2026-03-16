Trabalhador morre após acidente com peças de vidro em empresa de Adamantina

Um trabalhador de 60 anos morreu na manhã desta segunda-feira (16) após sofrer um acidente em uma empresa do ramo de fabricação de vidros, localizada em Adamantina. A vítima, que era moradora de Lucélia, foi atingida por peças de vidro que caíram sobre seu corpo durante o horário de trabalho.

O acidente aconteceu pouco antes das 11h, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o trabalhador ferido entre diversos estilhaços e partes de vidro, iniciando imediatamente o resgate.

Após receber os primeiros atendimentos e ser imobilizado pela equipe de salvamento, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina.

Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas. (Por: Redação / Foto: Luís Guilherme Costa – Especial para o Adamantina NET)



