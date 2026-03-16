Prof. Daniel Fabri conquista R$ 200 mil para escolas públicas de Adamantina com apoio de deputado

Recursos destinados à educação vão fortalecer projetos pedagógicos, melhorar a estrutura e beneficiar alunos e professores

O vereador Prof. Daniel Fabri conquistou, junto ao deputado estadual Ricardo França, R$ 200 mil em recursos para a educação pública de Adamantina, destinados a investimentos em escolas do município.

Do valor total, R$ 66 mil foram destinados à Escola Estadual Durvalino Grion. Já a Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino foi contemplada com R$ 67 mil, além de outros R$ 67 mil que ainda serão pagos à mesma unidade escolar, totalizando um importante reforço para a educação local.

De acordo com as escolas, os recursos deverão ser utilizados para melhorias na estrutura, aquisição de materiais pedagógicos, equipamentos e investimentos em projetos educacionais, contribuindo para melhores condições de ensino e aprendizagem.

Para o vereador Prof. Daniel Fabri, a conquista reforça o compromisso com a valorização da educação e com o fortalecimento das escolas públicas do município.

“A educação sempre foi uma das minhas principais bandeiras. Fico muito feliz em poder contribuir com as nossas escolas e ajudar a garantir melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar”, destacou.

Daniel também agradeceu ao deputado estadual Ricardo França pela parceria e pela atenção com Adamantina.

“Quero agradecer ao deputado Ricardo França por atender esse pedido e destinar esses recursos para nossa cidade. Investir na educação é investir no desenvolvimento de Adamantina”, afirmou o vereador.

Os recursos deverão contribuir diretamente para fortalecer o ambiente escolar, apoiar o trabalho dos educadores e oferecer melhores condições de aprendizado para os estudantes da rede pública.

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