Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina realiza matrícula de 50 novos atiradores

O Tiro de Guerra 02‑080 de Adamantina realizou a matrícula oficial de 50 novos atiradores que passam a integrar o efetivo do ano de instrução. A cerimônia marcou o início do período de formação militar dos jovens selecionados para o serviço no município.

A solenidade contou com a presença do 1º Sargento Gilberto das Neves, chefe da instrução do Tiro de Guerra, do prefeito municipal e diretor do TG, José Carlos Martins Tiveron, além da vice-prefeita Lúcia Haga, vereadores, representantes da Junta de Serviço Militar, da Polícia Militar, da Polícia Civil, autoridades e convidados.

Familiares dos atiradores e moradores de Adamantina também estiveram presentes, acompanhando o momento simbólico que marca o ingresso dos jovens no período de formação militar.

A matrícula oficializa o início das atividades de instrução, que incluem formação cívica, disciplina, cidadania e preparo básico militar. Durante a cerimônia, os novos atiradores participaram de uma formatura já trajando o uniforme do Exército Brasileiro, padronizado conforme o Regulamento de Uniformes do Exército (RUE).

O período de instrução no Tiro de Guerra tem como objetivo estimular valores de responsabilidade, civismo e patriotismo, contribuindo para a formação cidadã dos jovens e fortalecendo a integração entre o Tiro de Guerra e a comunidade local.

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