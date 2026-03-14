Arara Solidária beneficia famílias em Adamantina

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, em parceria com o Instituto Provendo Amor, realiza neste sábado até às 16h mais uma edição da Arara Solidária, iniciativa voltada ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ação acontece na sede do Fundo Social, em Adamantina na Alameda Armando Salles de Oliveira 51 e disponibiliza roupas, calçados e acessórios gratuitos para a população que precisa desse apoio.

A atividade faz parte das ações sociais promovidas pela Prefeitura de Adamantina, reforçando a importância da solidariedade e da união da comunidade para ajudar quem mais precisa.

Solidariedade que aquece e transforma vidas.

Por Prefeitura de Adamantina

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