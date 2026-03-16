Gustavo Taniguchi assumirá cargo de secretário de Administração na Prefeitura de Lucélia

Após ser procurado pela prefeita Tati Guilhermino, o ex-secretário municipal Gustavo Taniguchi Rufino decidiu aceitar o convite para comandar a Secretaria de Administração na Prefeitura de Lucélia e assume o novo cargo já a partir da próxima semana. A informação foi confirmada por ele à reportagem do Jornal Folha Regional na última quarta-feira (11).

“É mais um desafio que surge na minha vida profissional, depois de tantas responsabilidades que tive nas gestões em Adamantina e conseguir superá-las. Disse sim porque acredito ter experiência suficiente para colaborar com a Administração da prefeita Tati e tenho certeza que vamos desenvolver um bom trabalho juntos”, declarou.

Gustavo é servidor público de carreira da Prefeitura de Adamantina desde 2005.

Nos últimos 10 anos, ele comandou quatro secretarias municipais em duas administrações adamantinenses: Finanças (Ivo Santos/Gestão Pacheco) em 2016; Gabinete, Saúde e Planejamento (Gestão Márcio Cardim) entre 2017 e 2024.

Também foi presidente da Comissão Organizadora da ExpoVerde nas edições de 2022, 2023 e 2024.

Atualmente Gustavo estava cedido pela Prefeitura para o CIM/AMNAP (Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista), sendo responsável pelo setor de licitação.

“Assim que decidi aceitar o convite, fiz questão de comunicar à atual gestão meu interesse e pedir a liberação. Com o aval dado, protocolei o pedido de oficial de afastamento temporário, por dois anos, junto ao setor competente da Prefeitura [Adamantina] no dia 11 (quarta-feira). E agora espero ter nova jornada de muito trabalho e realizações em Lucélia”, contou.

Por Folha Regional Adamantina

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