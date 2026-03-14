Programa Zera Fila na Saúde amplia atendimentos em Adamantina com centenas de exames e consultas realizados em 8 meses

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve o Programa Zera Fila, iniciativa voltada à redução do tempo de espera por consultas, exames e procedimentos na rede pública de saúde do município.
O objetivo do programa é agilizar o atendimento à população, ampliando a oferta de serviços e organizando a demanda reprimida existente em algumas especialidades médicas e exames de média complexidade.
Ampliação de atendimentos
Com a implementação do programa, a Secretaria de Saúde tem promovido mutirões e ampliação de agendas, permitindo que mais pacientes sejam atendidos em um período menor. A ação busca garantir maior rapidez no acesso aos serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos moradores.
Em oito meses de trabalho, diversos procedimentos tiveram redução significativa ou eliminação da fila de espera. Em julho de 2025, os números registrados eram:
. 650 exames de ressonância magnética — fila zerada em fevereiro de 2026
. 534 exames de mamografia — fila zerada em fevereiro de 2026
. 320 exames de tomografia — fila zerada em fevereiro de 2026
. 120 exames de densitometria óssea — fila zerada em fevereiro de 2026
. 90 exames de ecocardiograma — fila zerada em fevereiro de 2026
. 380 cirurgias de catarata — fila zerada em fevereiro de 2026
Outros procedimentos também tiveram redução significativa da demanda:
. 450 exames de colonoscopia — atualmente 190 aguardando
. 110 exames de endoscopia — atualmente 20 aguardando
Além disso, os exames de raio-X também tiveram a fila zerada. A Secretaria Municipal de Saúde deve anunciar nos próximos dias um novo mutirão para exames de ultrassonografia.
Estratégias do programa
Entre as principais ações adotadas pelo Programa Zera Fila estão:
– ampliação da oferta de consultas especializadas
– realização de mutirões de exames e procedimentos
– reorganização das filas de espera do sistema de regulação
– otimização do agendamento e acompanhamento dos pacientes.
Organização e eficiência
O programa também atua na organização e atualização dos cadastros de pacientes, permitindo identificar demandas antigas e priorizar casos que necessitam de atendimento mais rápido.
A iniciativa integra as ações de fortalecimento da rede municipal de saúde, buscando reduzir filas, melhorar o fluxo de atendimento e garantir mais eficiência no acesso aos serviços públicos.
A Prefeitura de Adamantina reforça que os moradores devem manter seus dados atualizados nas unidades de saúde e comparecer às consultas e exames agendados ou avisar com antecedência em caso de impossibilidade, contribuindo para que outras pessoas possam ser atendidas.
Intensificação nas consultas
Com a inauguração do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), será possível intensificar o atendimento à população, ampliando o número de consultas médicas especializadas.
Além das especialidades clínicas e cirúrgicas já existentes, o convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina permitirá ampliar significativamente a oferta de atendimento nas áreas de:
Clínica Médica
Cardiologia
Neurologia
Pneumologia
Endocrinologia
Geriatria
Nefrologia
Cirurgia Vascular
Urologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Ginecologia
Pediatria
Também será implantado o serviço de Psicologia Ambulatorial, com oferta mensal de atendimentos.
Entre as metas estão reduzir a demanda reprimida por especialidades, ampliar o número de consultas mensais, diminuir o tempo de espera dos pacientes, evitar deslocamentos para outros municípios e fortalecer a organização da rede municipal de saúde.