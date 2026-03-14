Programa Zera Fila na Saúde amplia atendimentos em Adamantina com centenas de exames e consultas realizados em 8 meses

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve o Programa Zera Fila, iniciativa voltada à redução do tempo de espera por consultas, exames e procedimentos na rede pública de saúde do município.

O objetivo do programa é agilizar o atendimento à população, ampliando a oferta de serviços e organizando a demanda reprimida existente em algumas especialidades médicas e exames de média complexidade.

Ampliação de atendimentos

Com a implementação do programa, a Secretaria de Saúde tem promovido mutirões e ampliação de agendas, permitindo que mais pacientes sejam atendidos em um período menor. A ação busca garantir maior rapidez no acesso aos serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos moradores.

Em oito meses de trabalho, diversos procedimentos tiveram redução significativa ou eliminação da fila de espera. Em julho de 2025, os números registrados eram:

. 650 exames de ressonância magnética — fila zerada em fevereiro de 2026

. 534 exames de mamografia — fila zerada em fevereiro de 2026

. 320 exames de tomografia — fila zerada em fevereiro de 2026

. 120 exames de densitometria óssea — fila zerada em fevereiro de 2026

. 90 exames de ecocardiograma — fila zerada em fevereiro de 2026

. 380 cirurgias de catarata — fila zerada em fevereiro de 2026

Outros procedimentos também tiveram redução significativa da demanda:

. 450 exames de colonoscopia — atualmente 190 aguardando

. 110 exames de endoscopia — atualmente 20 aguardando

Além disso, os exames de raio-X também tiveram a fila zerada. A Secretaria Municipal de Saúde deve anunciar nos próximos dias um novo mutirão para exames de ultrassonografia.

Estratégias do programa

Entre as principais ações adotadas pelo Programa Zera Fila estão:

– ampliação da oferta de consultas especializadas

– realização de mutirões de exames e procedimentos

– reorganização das filas de espera do sistema de regulação

– otimização do agendamento e acompanhamento dos pacientes.

Organização e eficiência

O programa também atua na organização e atualização dos cadastros de pacientes, permitindo identificar demandas antigas e priorizar casos que necessitam de atendimento mais rápido.

A iniciativa integra as ações de fortalecimento da rede municipal de saúde, buscando reduzir filas, melhorar o fluxo de atendimento e garantir mais eficiência no acesso aos serviços públicos.

A Prefeitura de Adamantina reforça que os moradores devem manter seus dados atualizados nas unidades de saúde e comparecer às consultas e exames agendados ou avisar com antecedência em caso de impossibilidade, contribuindo para que outras pessoas possam ser atendidas.

Intensificação nas consultas

Com a inauguração do Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES), será possível intensificar o atendimento à população, ampliando o número de consultas médicas especializadas.

Além das especialidades clínicas e cirúrgicas já existentes, o convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Adamantina permitirá ampliar significativamente a oferta de atendimento nas áreas de:

Clínica Médica

Cardiologia

Neurologia

Pneumologia

Endocrinologia

Geriatria

Nefrologia

Cirurgia Vascular

Urologia

Ortopedia

Otorrinolaringologia

Ginecologia

Pediatria

Também será implantado o serviço de Psicologia Ambulatorial, com oferta mensal de atendimentos.

Entre as metas estão reduzir a demanda reprimida por especialidades, ampliar o número de consultas mensais, diminuir o tempo de espera dos pacientes, evitar deslocamentos para outros municípios e fortalecer a organização da rede municipal de saúde.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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