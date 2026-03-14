Representantes de Adamantina participam do XVI Encontro Regional de CREAS em Junqueirópolis

A equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Adamantina participou nesta sexta-feira (13) do XVI Encontro Regional de CREAS, realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Junqueirópolis, localizado na Avenida Bandeirantes, 1220.

O encontro ocorreu das 8h às 12h e reuniu equipes de CREAS e profissionais que atuam na Média e Alta Complexidade da assistência social de diversos municípios da região, com o objetivo de promover a troca de experiências e a discussão de temas voltados ao fortalecimento das políticas públicas de proteção social.

Com o tema “Cuidando de quem cuida”, o evento contou com palestra ministrada por Vanderléia de Jesus Luiz, que abordou a importância do cuidado e da valorização dos profissionais que atuam diretamente no atendimento às famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal.

A participação da equipe de Adamantina no encontro regional contribui para o aperfeiçoamento das práticas de atendimento e o fortalecimento da rede de proteção social, permitindo a troca de conhecimentos e experiências entre os profissionais que atuam nos serviços especializados da assistência social.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

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