Polícia Civil de Adamantina visita instalações do Programa Recupera-SP

Na última quinta (12), delegados de polícia da Delegacia Seccional de Adamantina realizaram visita institucional às instalações do Programa Recupera-SP, iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento das ações de recuperação de ativos e descapitalização financeira do crime organizado no Estado de São Paulo.

A visita teve como objetivo promover a troca de experiências, o alinhamento de estratégias investigativas e o fortalecimento da cooperação institucional entre as unidades da Polícia Civil, especialmente no que se refere à identificação, rastreamento e recuperação de valores provenientes de atividades ilícitas.

Durante o encontro, foram apresentados os principais eixos de atuação do Recupera-SP, bem como as metodologias utilizadas para ampliar a efetividade das investigações patrimoniais e financeiras, permitindo que recursos retirados das organizações criminosas retornem à sociedade por meio de investimentos em políticas públicas de segurança.

A presença dos delegados da região de Adamantina reforça o compromisso da Polícia Civil do Estado de São Paulo com a integração de esforços e a disseminação de boas práticas investigativas, fundamentais para o enfrentamento qualificado da criminalidade organizada e da lavagem de dinheiro.

O Programa Recupera-SP tem se consolidado como uma importante ferramenta de inteligência policial, demonstrando que combater o crime também significa atingir sua estrutura financeira, retirando das organizações criminosas os recursos que sustentam suas atividades. (Por: Polícia Civil)



