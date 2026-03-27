Primeiros canteiros adotados já estão recebendo cuidados no programa “Adote o Verde”

Com a assinatura dos termos de adoção de canteiros do programa “Adote o Verde”, da Prefeitura de Adamantina, os primeiros espaços já começaram a receber cuidados, com o plantio de flores, enquanto muitos outros estão sendo preparados em diferentes pontos da cidade.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços estão realizando a substituição da terra nos locais, utilizando substrato orgânico produzido por meio de compostagem. Rico em nutrientes, o material é adequado para o desenvolvimento de mudas e hortas.

O composto é produzido no Centro de Compostagem, localizado na Estrada 15 (Bairro Boa Vista), a partir da decomposição de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, podas e estercos.

Números

Atualmente, Adamantina conta com 207 canteiros. Deste total, 42 moradores já demonstraram interesse e assumiram a adoção de 68 espaços, incluindo duas rotatórias. Ainda há 139 canteiros disponíveis para adoção.

A iniciativa representa um importante avanço no fortalecimento das políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à participação cidadã, incentivando a corresponsabilidade da população na conservação dos espaços públicos e promovendo o cuidado coletivo com a cidade.

Técnicos das Secretarias de Obras e Serviços e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente prestarão suporte aos participantes, oferecendo orientações sobre o cultivo e disponibilizando mudas adequadas para cada espaço.

O município também fornecerá placas de identificação com o nome de cada adotante, que serão instaladas nos respectivos canteiros.

Os participantes deverão seguir normas técnicas relacionadas às espécies e ao porte das plantas. A Prefeitura disponibilizará mudas, mas os adotantes também poderão adquirir plantas por conta própria, desde que respeitadas as orientações estabelecidas.

O termo de adoção tem validade de 24 meses, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes.

O programa “Adote o Verde” reforça a importância da colaboração entre o poder público e a comunidade, promovendo mais qualidade de vida, valorização ambiental e o fortalecimento do senso de pertencimento entre os moradores.

Adote um canteiro

A Prefeitura destaca que a iniciativa permanece aberta a novos participantes interessados em contribuir com o cuidado e a preservação das áreas verdes do município.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3521-3910 ou por meio do protocolo online disponível no site oficial da Prefeitura.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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