Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” recebe visita de alunos de Flórida Paulista

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” deu início oficial à sua temporada de visitações de 2026 na manhã desta quinta-feira (26), reafirmando seu compromisso com a educação, a cultura e a preservação do patrimônio histórico.

Marcando a abertura das atividades do ano, a instituição recebeu sua primeira turma: cerca de 90 alunos da EMEF Octaviano José Corrêa, do município de Flórida Paulista (SP), acompanhados por professores e responsáveis.

Integração e conhecimento

A recepção dos estudantes e a condução da exposição “Os Pioneiros de Adamantina” ficaram a cargo do servidor Marcos Rodolfo, com o suporte técnico do jovem aprendiz Samuel. A atividade proporcionou aos visitantes um resgate das origens do município, além de promover um significativo intercâmbio cultural.

Como forma de fortalecer os laços regionais, o Museu também contou com a participação do professor Tiago Rafael, que apresentou a cronologia histórica de Flórida Paulista, destacando as conexões e o desenvolvimento conjunto entre os municípios da região.

Foco educativo e preservação

A iniciativa está alinhada às diretrizes de incentivo ao turismo escolar e cultural, conectando o conteúdo trabalhado em sala de aula à vivência prática. O objetivo é despertar, especialmente entre os jovens, o sentimento de pertencimento e o respeito pela memória dos pioneiros que contribuíram para a formação do Oeste Paulista.

Planeje sua visita

O Museu de Adamantina permanece de portas abertas para o desenvolvimento de novas parcerias com escolas, associações e instituições de toda a região. A entrada é gratuita, e o agendamento prévio de grupos é fundamental para garantir uma experiência guiada de qualidade.

Podem agendar visitas entidades públicas e privadas, além de escolas municipais, estaduais e particulares.

Horário de funcionamento:

– segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, das 9h às 12h

Agendamentos (WhatsApp): (18) 99146-9012

Endereço: Alameda Luís Endo, 125 – Vila Endo, Adamantina (SP)

A direção do Museu também convida os munícipes que possuam trajes antigos, peças históricas, equipamentos, ferramentas ou objetos anteriores à década de 1960 a entrarem em contato pelo telefone (18) 99146-9012, para avaliação e possível doação, contribuindo com a preservação da memória local.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURADE ADAMANTINA



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