Assistência Social de Adamantina promove capacitação da rede de proteção à pessoa adulta e idosa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no próximo dia 31 de março de 2026 uma importante capacitação voltada à Rede de Proteção e Atenção à Pessoa Adulta, Idosa e seus Familiares.

A atividade acontecerá na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Alameda João Andrade, 988-896, na Vila Cicma, reunindo profissionais que atuam diretamente no atendimento e cuidado dessa população, com o objetivo de fortalecer a integração dos serviços, qualificar o atendimento e ampliar a efetividade das políticas públicas.

A capacitação também tem como propósito fortalecer o trabalho em rede, integrando diversas entidades e unidades que atuam no município, contribuindo para a prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio de ações articuladas e estratégias conjuntas de atendimento.

É importante ressaltar a parceria com as entidades e com a Secretaria de Saúde, por meio de suas unidades. O envolvimento conjunto fortalece as ações da rede de proteção, garantindo maior eficiência e alcance nos atendimentos prestados à população.

A programação será dividida em três períodos:

Manhã – das 8h30 às 11h

Participação de técnicos do Lar dos Velhos, Centro Dia, Residência Inclusiva e representantes dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

Tarde – das 12h30 às 15h

Capacitação voltada às Agentes Comunitárias de Saúde.

Tarde – das 15h às 17h

Enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família (ESF), equipe do CAPS e técnicas da Santa Casa.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção de um atendimento humanizado, integrado e de qualidade, garantindo a proteção e o cuidado adequado às pessoas adultas, idosas e seus familiares.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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