PERNAMBUCANAS com promoções e descontos imperdíveis

A Pernambucanas está com uma grande oportunidade para quem quer economizar em Adamantina. A loja preparou uma série de promoções e descontos especiais que contemplam todo o estoque, oferecendo variedade e preços atrativos para os clientes.

Entre os destaques, a loja disponibiliza condições facilitadas de pagamento, com parcelamento nos cartões de crédito e vantagens exclusivas para quem utiliza o Cartão Pernambucanas, tornando as compras ainda mais acessíveis.

Localizada na avenida Rio Branco, 511, a loja é uma das referências do comércio na cidade, reunindo opções em moda, utilidades e muito mais em um só lugar.

Para atender melhor os consumidores, a unidade também conta com horário especial neste sábado, funcionando até as 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 9200-7367.

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